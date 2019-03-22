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Носков появился на публике впервые после инсульта 

Дни.ру + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Друзья и близкие обещают, что известный певец скоро вернется к творчеству.
Николай Носков пришел на презентацию нового сингла подопечного своего друга, продюсера Виктора Дробыша. Молодой Александр Иванов выступает под псевдонимом IVAN. Фотографии с мероприятия появились в Instagram Иосифа Пригожина.
Это первое за долгое время появление артиста на публике. Николай Носков весной 2017 года был госпитализирован в одну из столичных клиник, врачи диагностировали ишемический спинальный инсульт. Спустя сутки состояние певца ухудшилось. Больше недели Носков провел в реанимации, где был подключен к аппарату жизнеобеспечения. К счастью, кризис вскоре миновал и певца выписали.
Уже полтора года Николай Носков проходит реабилитацию под присмотром супруги Марины. За это время он ни разу не выходил в свет — ведь артисту пришлось фактически заново учиться жить. Лишь однажды певец появился на телевидении — вместе с женой Мариной он снялся для программы "Идеальный ремонт", напоминает "Экспресс-газета".
Триумфальное возвращение Николая Носкова на сцену анонсировал в конце прошлого года Виктор Дробыш. Он сообщил, что Носков записывает альбом, который станет его первой пластинкой за последние семь лет. Теперь же и Иосиф Пригожин выразил уверенность в том, что Николай Носков в скором времени вернется к творчеству. "От себя хочу сказать огромное спасибо Виктору Дробышу, который помогает сейчас Николаю Носкову вернуться в творческий строй", — подписал свой пост продюсер и супруг певицы Валерии.
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Шоу-бизнес , Николай Носков , Александр Иванов , Виктор Дробыш , Иосиф Пригожин , Валерия , Экспресс-газета
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