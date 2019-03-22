Бывший партнер Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов не откажется от судебных разбирательств, связанных с квартирой певицы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на представителя спортсмена.
Собеседник издания отметил, что судебный спор начался задолго до смерти артистки, и рассмотрение исков необходимо завершить.
«Нам, в свою очередь, также очень жаль, что из жизни ушла такая молодая женщина, а ее дочка осталась без мамы. <…> Но с ним [судебным спором — прим.ред.] все равно рано или поздно придется что-то делать», — заявил представитель Фролова.