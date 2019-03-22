Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хоккеист Фролов будет судиться с дочерью Началовой 

Рамблер 19 минут назад
Бывший партнер Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов не откажется от судебных разбирательств, связанных с квартирой певицы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на представителя спортсмена.
Собеседник издания отметил, что судебный спор начался задолго до смерти артистки, и рассмотрение исков необходимо завершить.
«Нам, в свою очередь, также очень жаль, что из жизни ушла такая молодая женщина, а ее дочка осталась без мамы. <…> Но с ним [судебным спором — прим.ред.] все равно рано или поздно придется что-то делать», — заявил представитель Фролова.
Шоу-бизнес , Видео , Александр Фролов , Московский комсомолец
Читайте также
Видео
За что уволен гендиректор Росгеологии
Политика
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Началова получит звание посмертно
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Взрывоопасное Закарпатье: Украинские венгры бьют тревогу
Украина В мире
Москвичей ждет погодная лихорадка
Погода Новости Москвы
Первый канал раскрыл «тайну» Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
Шутник с гранатой заставил эвакуировать ТЦ
Происшествия Криминал
Самолеты сцепились хвостами перед вылетом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение