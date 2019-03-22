Лолита отреагировала на слухи о предобморочном состоянии

Певица Лолита Милявская рассказала о хорошем самочувствии и объяснила, откуда взялся слух о проблемах с ее здоровьем.

В комментарии РИА «Новости» Милявская отметила, что со здоровьем у нее «все отлично» и проблем с ним после концерта в Ростове-на-Дону в четверг не было.

Певица напомнила, что в ноябре прошлого года во дворце спорта Могилева у нее случился гипертонический криз, после чего она решила больше не рисковать в вопросах здоровья. «Каждый раз по райдеру у нас скорая помощь находится за кулисами, поскольку членам коллектива по 60, мне 55, и мы просто следим за здоровьем», — сказала она.

Лолита пояснила, что и в четверг во время ее выступления у театра находился реанимобиль, в котором в этот раз не оказалось медицинских приборов. Потому певице вызвали скорую. Врач измерил давление и сделал кардиограмму. «Это делается после каждого концерта (…) — измеряется давление и сердечный ритм членам коллектива, в том числе и мне», — объяснила она.

Певица добавила, что «это мера предосторожности». «Мы просто начали себя любить», — уточнила она.

В целом, концерт в Ростове, по ее мнению, прошел «на ура».

В четверг в СМИ появились сообщения о том, что Лолите Милявской стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону. Утверждалось, что 55-летняя певица стала терять сознание, когда вышла за кулисы. В Сети предположили, что недомогание могло быть связано с кончиной ее бывшего мужа бизнесмена Арнольда Спиваковского.