Родственники обратятся в соответствующие структуры, чтобы добиться посмертного присвоения государственной награды для Юлии Началовой. Об этом программе "Прямой эфир" Малахова рассказала помощница звезды Анна Исаева.
Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицей Юлией Началовой. Проводить артистку в последний путь пришли сотни людей. Съемочная группа программы "Прямой эфир" Андрея Малахова побывала на Троекуровском кладбище.
Журналисты пообщались с пресс-секретарем Началовой Анной Исаевой. PR-менеджер рассказала, что близкие намереваются добиться для Юлии звания Заслуженной артистки. Государственная награда будет присвоена посмертно.
По словам Исаевой, они подали документы в ведомство уже давно, однако рассмотрение их заявления почему-то затянулось. Теперь родственники звезды бросят все силы, чтобы Началова получила почетное звание хотя бы после смерти.
Корреспонденты ток-шоу "Прямой эфир" пообщались также с продюсером Андреем Разиным. Музыкальный менеджер поддержал близких звезды, он планирует оказать им посильную помощь.
"Я горячо это поддерживаю, обязательно обратимся к депутатам Государственной думы и министру культуры. Она заслужила это звание, она самая лучшая звезда нашей эстрады", — сказал Разин в программе "Прямой эфир".