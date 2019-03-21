Началову требуют представить к государственной награде

Родственники обратятся в соответствующие структуры, чтобы добиться посмертного присвоения государственной награды для Юлии Началовой. Об этом программе "Прямой эфир" Малахова рассказала помощница звезды Анна Исаева.

Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицей Юлией Началовой. Проводить артистку в последний путь пришли сотни людей. Съемочная группа программы "Прямой эфир" Андрея Малахова побывала на Троекуровском кладбище.

Журналисты пообщались с пресс-секретарем Началовой Анной Исаевой. PR-менеджер рассказала, что близкие намереваются добиться для Юлии звания Заслуженной артистки. Государственная награда будет присвоена посмертно.

По словам Исаевой, они подали документы в ведомство уже давно, однако рассмотрение их заявления почему-то затянулось. Теперь родственники звезды бросят все силы, чтобы Началова получила почетное звание хотя бы после смерти.

Корреспонденты ток-шоу "Прямой эфир" пообщались также с продюсером Андреем Разиным . Музыкальный менеджер поддержал близких звезды, он планирует оказать им посильную помощь.