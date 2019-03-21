Врач Началовой оказался наркологом

Отмечается, что после объявления профиля Шурова весь зрительный зал вздрогнул и охнул.

Также Борисов добавил, что до этого Шуров говорил, что он занимался Началовой как координатор.

В ответ на это врач отметил, что по его профилю у Юлии проблем не было.

Ранее сообщалось, что врач рассказал об отказе Началовой ампутировать ногу.

Певицу, скончавшуюся 16 марта, похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.