Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач Началовой оказался наркологом 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Врач скончавшейся певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом. Об этом заявил ведущий Дмитрий Борисов в эфире "Первого канала".
Отмечается, что после объявления профиля Шурова весь зрительный зал вздрогнул и охнул.
Также Борисов добавил, что до этого Шуров говорил, что он занимался Началовой как координатор.
В ответ на это врач отметил, что по его профилю у Юлии проблем не было.
Ранее сообщалось, что врач рассказал об отказе Началовой ампутировать ногу.
Певицу, скончавшуюся 16 марта, похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.
Газета.Ru: последние новости
"Глицериновые слезы": Невзоров предложил отправить мертвую Началову в Мавзолей Юрий Николаев слег после похорон своей любимицы Юлии Началовой Тайванчик вспомнил о долгах Началовой на ее похоронах
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Первый канал
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение