В Москве пройдет вторая музыкальная премия «ЖАРА Music Awards»

5 апреля в Crocus City Hall состоится II церемония награждения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» — самого яркого музыкального события! Премия будет вручаться за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2018 года.

Победителей второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» выбирают зрители и жюри, состоящее из всех самых актуальных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса. Мы уверены, что номинанты получат самую профессиональную и объективную оценку.

Концептуальный взгляд на мероприятие, современные технологии и последние тренды в мире спецэффектов позволяют осуществить самые невероятные идеи шоу!

Только топовые артисты и только главные хиты прозвучат.

5 апреля 2019 года на II ежегодной музыкальной премии ««ЖАРА Music Awards» в Crocus City Hall! Начало концерта: 20:00. Продолжительность: 2,5 часа