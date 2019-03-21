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В Москве пройдет вторая музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» 

Партнерский материал 39 минут назад
Фото: Рамблер
5 апреля в Crocus City Hall состоится II церемония награждения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» — самого яркого музыкального события! Премия будет вручаться за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2018 года.
Основатели и создатели музыкальной премии нового формата «ЖАРА Music Awards» — музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, медиа-продюсер Сергей Кожевников и Григорий Лепс. Всех зрителей ждет уникальное шоу, не имеющее аналогов не только в России, но и за ее пределами, неподдельные эмоции звезд, а также борьба за звание лучшего из лучших!
На церемонии выступят: Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Jah Khalib, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Егор Крид, HammAli & Navai, EMIN, Дима Билан, Валерия, Любовь Успенская, Maruv, Слава, Artik & Asti, Валерий Меладзе, MBAND, Тима Белорусских, Мари Краймбрери и многие другие!
Победителей второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» выбирают зрители и жюри, состоящее из всех самых актуальных артистов, продюсеров и деятелей шоу-бизнеса. Мы уверены, что номинанты получат самую профессиональную и объективную оценку.
Концептуальный взгляд на мероприятие, современные технологии и последние тренды в мире спецэффектов позволяют осуществить самые невероятные идеи шоу!
Только топовые артисты и только главные хиты прозвучат.
5 апреля 2019 года на II ежегодной музыкальной премии ««ЖАРА Music Awards» в Crocus City Hall! Начало концерта: 20:00. Продолжительность: 2,5 часа
Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Крид , Валерий Меладзе , Сергей Лазарев , Дима Билан , Диана Арбенина , Сергей Кожевников , Эмин Агаларов , Любовь Успенская , Москва
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