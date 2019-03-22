Дочь покойного Евгения Осина отказалась от своего имени

Дочь покойного певца Евгения Осина Агния сменила имя в инстаграме, чем насторожила поклонников.

Перемену 17-летняя Осина решила объяснить подробно. По ее словам, уже пять лет она называет себя Милаславой. "Это имя, в котором я могу творить, петь, писать, а это для меня безумно важно. Я чувствую себя в нем абсолютно комфортно. Я уверена в этих буквах. И не хочу ничего менять", — объясняет девушка. ⠀По ее словам, когда в прошлом году умер ее отец Евгений Осин, молодую певицу обвинили в использовании своего настоящего имени в корыстных целях. "Я думала, что смогу жить в нем, что мне наконец-то станет так же уютно, как с псевдонимом. Однако, этого не произошло. И я пришла к выводу, что останусь Милаславой, потому что именно так я хочу выступать и существовать как артист", — заключила она.