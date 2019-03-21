Актер Панин обвинил Бортко в лицемерии

Актер Алексей Панин обвинил режиссера, первого зампреда комитета по культуре Госдумы Владимира Бортко в лицемерии. В своем Instagram Панин отреагировал на комментарий режиссера по поводу заявления актера о ненависти к России.

«Бортко на «Мосфильме» пел дифирамбы, какой я крутой актер. Он рассказывал, что я круче, чем Андрей Болтнев, который играл Кротова в «Противостоянии»… Он упрашивал меня, чтобы я снялся у него в фильме «Душа шпиона». И сейчас этот человек называет меня больным…», — возмутился Панин.

Ранее Алексей Панин опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором написал, что ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться. Позднее пост был удален.

Первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко заявил НСН, что Панин сошел с ума, назвав его «больным человеком».