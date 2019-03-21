Правительство Москвы бесплатно выделило семье Юлии Началовой место на Троекуровском кладбище, пишет «Комсомольская правда».
Сообщается, что место на кладбище стоило 1,3 млн рублей, но благодаря друзьям-артистам и депутату Оксане Пушкиной, которые обратились с ходатайством к правительству Москвы, участок удалось получить бесплатно.
По информации «КП», последние годы Началова жила очень скромно, у нее были проблемы с деньгами.
Юлию Началову похоронили на 17-м участке — рядом с политтехнологом и медиаменеджером Игорем Малашенко, которого проводили в последний путь 18 марта.
Троекуровское кладбище считается «преемником» Новодевичьего — на нем хоронят политических деятелей, артистов, людей, отмеченных государственными званиями и наградами.