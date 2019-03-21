Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началову похоронили бесплатно на Троекуровском кладбище 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Правительство Москвы бесплатно выделило семье Юлии Началовой место на Троекуровском кладбище, пишет «Комсомольская правда».
Сообщается, что место на кладбище стоило 1,3 млн рублей, но благодаря друзьям-артистам и депутату Оксане Пушкиной, которые обратились с ходатайством к правительству Москвы, участок удалось получить бесплатно.
По информации «КП», последние годы Началова жила очень скромно, у нее были проблемы с деньгами.
Юлию Началову похоронили на 17-м участке — рядом с политтехнологом и медиаменеджером Игорем Малашенко, которого проводили в последний путь 18 марта.
Троекуровское кладбище считается «преемником» Новодевичьего — на нем хоронят политических деятелей, артистов, людей, отмеченных государственными званиями и наградами.
Шоу-бизнес , Оксана Пушкина , Игорь Малашенко , Правительство Москвы , Комсомольская правда
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение