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В Москве похоронили Юлию Началову 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певицу и актрису Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва».
Отмечается, что артистку похоронили на участке номер 17, который расположен рядом с могилой политолога и сооснователя НТВ Игоря Малашенко. 25 февраля его нашли мертвым в Испании. Высший суд Андалусии заявил, что к смерти медиаменеджера привело самоубийство.
На церемонию прощания пришли сотни людей. Сред них — Катя Лель, Бари Алибасов, братья Запашные, Тимур Родригез, Александр Песков, Филипп Киркоров, Влад Топалов, Андрей Разин.
Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Как рассказал ее лечащий врач, она натерла ногу, в рану попала инфекция, затем развилась гангрена. Артистку ввели в искусственную кому, через несколько дней она скончалась.
У певицы осталась дочь, родившаяся в браке с бывшим капитаном сборной России по футболу Евгением Алдониным. Они были женаты с 2006 по 2011 годы.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Влад Топалов , Александр Песков , Андрей Разин , Катя Лель , Тимур Родригез , Юлия Началова , Евгений Алдонин , Игорь Малашенко , Бари Алибасов , НТВ , Испания , Москва
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