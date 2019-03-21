В Москве похоронили Юлию Началову

Певицу и актрису Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве . Об этом сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что артистку похоронили на участке номер 17, который расположен рядом с могилой политолога и сооснователя НТВ Игоря Малашенко . 25 февраля его нашли мертвым в Испании . Высший суд Андалусии заявил, что к смерти медиаменеджера привело самоубийство.

Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Как рассказал ее лечащий врач, она натерла ногу, в рану попала инфекция, затем развилась гангрена. Артистку ввели в искусственную кому, через несколько дней она скончалась.