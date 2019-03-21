На похоронах Началовой закатили истерику

Во время похорон Началовой пожилая женщина раздосадовалась из-за кончины певицы

Прощание с певицей прошла в Траурном зале Троекуровского кладбища. Проводить Юлию в последний путь пришли ее многочисленные поклонники, бывшие мужья и коллеги по цеху.

Во время церемонии пожилая женщина устроила истерику, вопрошая, отчего молодые уходят так рано, пишет издание «Вокруг ТВ»

«Мне 100 лет, и я жива! А она умерла!» — кричала женщина.

Другая присутствующая на прощании женщина внезапно упала в обморок. Дежурящие на месте медики незамедлительно оказали ей необходимую помощь.

Напомним, Юлия Началова скончалась в одной из московских клиник от остановки сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.