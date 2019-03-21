На похоронах Началовой закатили истерику

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Во время похорон Началовой пожилая женщина раздосадовалась из-за кончины певицы 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
В Москве похоронили Юлию Началову, которая скончалась 16 марта в возрасте 38 лет.
К Киркорову обратились с просьбой во время прощания с Началовой
Прощание с певицей прошла в Траурном зале Троекуровского кладбища. Проводить Юлию в последний путь пришли ее многочисленные поклонники, бывшие мужья и коллеги по цеху.
Во время церемонии пожилая женщина устроила истерику, вопрошая, отчего молодые уходят так рано, пишет издание «Вокруг ТВ».
«Мне 100 лет, и я жива! А она умерла!» — кричала женщина.
Другая присутствующая на прощании женщина внезапно упала в обморок. Дежурящие на месте медики незамедлительно оказали ей необходимую помощь.
Напомним, Юлия Началова скончалась в одной из московских клиник от остановки сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.
Шоу-бизнес , Видео , Юлия Началова , Вокруг ТВ , Москва
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