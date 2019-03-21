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На похоронах Началовой начались обмороки 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
На церемонии прощания с певицей Юлией Началовой, прошедшей 21 марта, упала в обморок одна из ее поклонниц. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Фото, опубликованное газетой, демонстрирует, как потерявшую сознание женщину уносят врачи.
По данным издания, на плохое самочувствие во время церемонии жаловались несколько человек. У зала дежурили врачи, которые раздавали всем, кто плохо себя чувствует, успокоительное.
«Кто-то глотает таблетки сразу после выхода из ритуального зала», — отмечает «МК».
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Церемония прощания с ней состоялась 21 марта. Родственники певиц решили сделать церемонию закрытой, но на кладбище все равно собрались ее поклонники. СМИ сообщали, что поклонники толпились у входа на кладбище, вели прямые трансляции в соцсетях и снимали знаменитостей, которые приехали проститься с артисткой.
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Шоу-бизнес , Происшествия
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