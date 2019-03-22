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Подруга Началовой вспомнила ее совет 

Газета.Ru + ещё 2 41 минуту назад
Ведущая Лия Волянска вспомнила один совет, который однажды дала ей певица Юлия Началова, передает "Советский спорт".
Волянска вспомнила о том, какой счастливой была артистка, когда была замужем за футболистом ЦСКА Евгением Алдониным.
"Мы с Юлечкой знакомы 17 лет. Расскажу одну историю. Это был где-то 2007 год. Встретились с ней на одной из телепередач. Тогда она была еще замужем за Алдониным. Она ко мне вышла такая и говорит: "Лия, я так счастлива!" У нее глаза прямо горели. Говорит: "Я тебе советую, замуж надо выходить только за футболистов". Я помню эту ее фразу как сейчас. С Алдониным она была счастливая и окрыленная", — заявила ведущая в эфире "Пусть говорят" на Первом канале.
Началова скончалась 16 марта от сепсиса в одной из московской клиник. 21 марта прошли похороны певицы.
Ранее сообщалось, что Фролов не пришел проститься с Началовой.
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