Подруга Началовой вспомнила ее совет

Волянска вспомнила о том, какой счастливой была артистка, когда была замужем за футболистом ЦСКА Евгением Алдониным

"Мы с Юлечкой знакомы 17 лет. Расскажу одну историю. Это был где-то 2007 год. Встретились с ней на одной из телепередач. Тогда она была еще замужем за Алдониным. Она ко мне вышла такая и говорит: "Лия, я так счастлива!" У нее глаза прямо горели. Говорит: "Я тебе советую, замуж надо выходить только за футболистов". Я помню эту ее фразу как сейчас. С Алдониным она была счастливая и окрыленная", — заявила ведущая в эфире "Пусть говорят" на Первом канале.

Началова скончалась 16 марта от сепсиса в одной из московской клиник. 21 марта прошли похороны певицы.

Ранее сообщалось, что Фролов не пришел проститься с Началовой.