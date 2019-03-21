На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах

Тайванчик вспомнил о долгах Началовой на ее похоронах

Предприниматель и меценат Алимжан Тохтахунов , известный как "Тайванчик", приехал проститься с певицей Юлией Началовой на ее похороны.

По словам Тохтахунова, он запомнил Началову красавицей и "хорошей девочкой", они часто общались и месяц назад виделись. "Последний раз были вместе на концерте, я видел, как ей было тяжело, она уже была сильно больная. Я спросил, что с ней и она сказала: "Алик, у меня такая болезнь — подагра…" Мне было неловко расспрашиваться, но я заметил, что на ней были тапочки", — цитирует его "Московский комсомолец"

Тохтахунов также отметил, что долг в 29 млн руб., приписываемый Началовой, — "не такая уж чудовищная сумма". "Думаю, родители погасят, друзья соберут, если будет надо, поможем", — сказал он.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.

21 марта в 12:00 в Москве началась церемония прощания с Юлией Началовой. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию гражданской панихиды.

Ранее стало известно, что церемонию сделали закрытой — пройти к гробу могут родные и близкие.