Малахова застыдили за ток-шоу о смерти Началовой

Шоумена Андрея Малахова раскритиковали за программу "Прямой эфир", которая вышла под заголовком "Последние 24 часа Юлии Началовой" и была посвящена памяти певицы.

По мнению зрителе, передача была попыткой привлечь зрителя горячей темой. "Андрей, вы не ощущаете хотя бы чувства неловкости из-за этих программ? Ведь это же по сути пляски на костях, Юлю же пока еще даже не похоронили", — цитирует портал "Дни.ру" члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.

По словам Манукяна, ему неприятно видеть передачи Малахова. "Вроде программу на смерть Юлии Началовой снял он, а стыдно мне. Стыдно видеть на нашем ТВ подобные вещи. Приношу соболезнования родителям Юлии и ее ребенку", — сказал он.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.

21 марта в 12:00 в Москве начнется церемония прощания с Юлией Началовой. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию гражданской панихиды.

Ранее стало известно, что церемонию сделали закрытой.