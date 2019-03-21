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Малахова застыдили за ток-шоу о смерти Началовой 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Шоумена Андрея Малахова раскритиковали за программу "Прямой эфир", которая вышла под заголовком "Последние 24 часа Юлии Началовой" и была посвящена памяти певицы.
По мнению зрителе, передача была попыткой привлечь зрителя горячей темой. "Андрей, вы не ощущаете хотя бы чувства неловкости из-за этих программ? Ведь это же по сути пляски на костях, Юлю же пока еще даже не похоронили", — цитирует портал "Дни.ру" члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.
По словам Манукяна, ему неприятно видеть передачи Малахова. "Вроде программу на смерть Юлии Началовой снял он, а стыдно мне. Стыдно видеть на нашем ТВ подобные вещи. Приношу соболезнования родителям Юлии и ее ребенку", — сказал он.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта от остановки сердца на 39-м году жизни.
21 марта в 12:00 в Москве начнется церемония прощания с Юлией Началовой. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию гражданской панихиды.
Ранее стало известно, что церемонию сделали закрытой.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Госдума , Газета.Ru
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