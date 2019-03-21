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Опубликовано видео романтического танца Собчак и Богомолова 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram видео танца журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова под песню Филиппа Киркорова «Снег».
На записи видно, как Богомолов спрыгивает со сцены с микрофоном и приглашает Собчак на танец. Затем он пропел припев из песни Киркорова:
«Если хочешь идти — иди, если хочешь забыть — забудь, только знай, что в конце пути, ничего уже не вернуть».
В конце видео улыбающаяся Собчак обняла режиссера.
В прошлом году появилась информация о романе Собчак с Богомоловым. Позже СМИ сообщили, что ее муж, актер Максим Виторган сломал режиссеру нос, история обросла слухами, и в итоге супруги официально подтвердили информацию о расставании. По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу.
Отношения с Богомоловым Собчак не комментировала, но в марте 2019-го были опубликованы кадры, на которых режиссер и журналистка запечатлены вместе в аэропорту Праги, затем они вдвоем пришли на музыкальную премию BraVo.
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Максим Виторган , Светлана Бондарчук , Константин Богомолов , Ксения Собчак , HELLO!
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