В Сети высмеяли дуэт Малахова и Баскова

«Андрей лучше бы молчал», — заявила @westa112233 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Малахову медведь на ухо наступил!», — написал @alexandr_barybin.

«У Юли завтра похороны, а они показывают как веселятся», — возмутилась @mig_i_krasota.

«Как так можно?Вот уж правда, ничего святого. Подруга в гробу, а я пляшу на дне рождении другого друга.вот истинное лицо наших звёзд», — добавила @natalya_lavretskaya.

Сам Малахов тоже отметился в комментариях к этому посту.

«Мне лучше не петь)))» — написал он.

Некоторые пользователи успокоили телеведущего, отметив, что он поет не хуже Ольги Бузовой.

Басков и Малахов исполнили свой номер в выпуске программы «Привет, Андрей!», посвященном Леонтьеву. Певцу 19 марта исполнилось 70 лет.