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В Сети высмеяли дуэт Малахова и Баскова 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Instagram
Певец Николай Басков опубликовал в Instagram видео с попурри, которое они с ведущим Андреем Малаховым исполнили в честь юбилея Валерия Леонтьева. Подписчики Баскова раскритиковали пение Малахова, а также возмутились, что знаменитости не скорбят по Юлии Началовой.
«Андрей лучше бы молчал», — заявила @westa112233 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Малахову медведь на ухо наступил!», — написал @alexandr_barybin.
«У Юли завтра похороны, а они показывают как веселятся», — возмутилась @mig_i_krasota.
«Как так можно?Вот уж правда, ничего святого. Подруга в гробу, а я пляшу на дне рождении другого друга.вот истинное лицо наших звёзд», — добавила @natalya_lavretskaya.
Сам Малахов тоже отметился в комментариях к этому посту.
«Мне лучше не петь)))» — написал он.
Некоторые пользователи успокоили телеведущего, отметив, что он поет не хуже Ольги Бузовой.
Басков и Малахов исполнили свой номер в выпуске программы «Привет, Андрей!», посвященном Леонтьеву. Певцу 19 марта исполнилось 70 лет.
Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Басков , Андрей Малахов , Валерий Леонтьев
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