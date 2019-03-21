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Мужчина заменил Петросяну Степаненко 

Газета.Ru + ещё 4 58 минут назад
Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко, до развода выступавшие в дуэте, сейчас возят на гастроли сольные концерты.
Сейчас, по словам знакомых экс-пары, Степаненко остается сотрудницей театра Петросяна, но роль женщины в номерах юмориста будет исполнять его коллега Михаил Вашуков. "По сути, все понимают, что я играю Елену Григорьевну. Так что с уходом Степаненко мы семейные шутки не потеряли. Со своей большой яркостью Елена Григорьевна работает сольно — и пускай себе выступает", — цитирует Вашукова "Стархит".
Вашуков также отметил, что Петросян весь ушел в работу и тяжело переживает развод, но вида не подает. "А Таня занимается организацией концертов. На работе между ними романтические отношения недопустимы, только деловые. Ведут себя оба скромно. Если не знаешь этой их личной истории, то ни за что не догадаешься", — сказал он о помощнице Петросяна Татьяне Брухуновой, с которой юмористу приписывают роман.
Ранее муза Петросяна раскритиковала Елену Степаненко.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Степаненко , Михаил Вашуков , Евгений Петросян , StarHit
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