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Выступившего против россиян Макаревича жестко осадили 

Дни.ру 33 минуты назад
Лидера группы "Машина времени" призвали заняться творчеством. Андрею Макаревичу не рекомендуют больше говорить о политике публично.
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что у Андрея Макаревича не получаются политические заявления. Артисту место на сцене и только.
"Не лез бы Макаревич в политику было бы больше пользы. Большинство россиян положительно оценивает присоединение Крыма к России и только малочисленные персоналии вечно недовольны текущим положением вещей в плане геополитических интересов страны. А если бы в Крыму появились базы НАТО это Андрея Вадимовича удовлетворило бы? Пусть поет и пишет музыку, это у него получается лучше", — жестко осадил Манукян Макаревича в беседе с "Дни.ру".
Напомним, что на днях в Сети разгорелся большой скандал с участием Макаревича. Лидер группы "Машина времени" задел всех считающих, что Крым российский.
"Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)? Мывырослинавашихпеснях!" Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так… выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" — написал Андрей Макаревич в личном Facebook.
Артиста раскритиковали. Многие интернет-обыватели призвали Андрея Макаревича не смешивать музыку и политику. По мнению многих, фанаты творчества группы "Машина времени" имеют право на свое мнение о том, чей же все-таки Крым.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Макаревич , Госдума , НАТО , Республика Крым
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