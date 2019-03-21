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Представителя Берковой насторожили «параллели» с Началовой 

Газета.Ru 1 час назад
Максим Клименко, PR-директор Елены Берковой, заявил, что ему бы не хотелось, чтобы СМИ сравнивали госпитализацию порноактриса со случаем певицы Юлии Началовой, которая умерла в скором времени после госпитализации. Об этом сообщает "Пятый канал".
Клименко уточнил, что Беркова была госпитализирована в "голодном обмороке на фоне переутомления". Он подчеркнул, что жизни порноактрисы ничего не угрожает.
По его словам, "вся страна скорбела" после смерти Началовой и "тут раз, и зачем-то нас берут" и пытаются провести "параллели [с Началовой]".
Ранее "Газета.Ru" предполагала, что Беркова может стать "следующей" после Началовой.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Беркова , Газета.Ru
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