Представителя Берковой насторожили «параллели» с Началовой

Максим Клименко, PR-директор Елены Берковой , заявил, что ему бы не хотелось, чтобы СМИ сравнивали госпитализацию порноактриса со случаем певицы Юлии Началовой, которая умерла в скором времени после госпитализации. Об этом сообщает "Пятый канал".

Клименко уточнил, что Беркова была госпитализирована в "голодном обмороке на фоне переутомления". Он подчеркнул, что жизни порноактрисы ничего не угрожает.

По его словам, "вся страна скорбела" после смерти Началовой и "тут раз, и зачем-то нас берут" и пытаются провести "параллели [с Началовой]".