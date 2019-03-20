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У Началовой не было денег на лечение, заявил ее врач 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врач Василий Шуров заявил, что у певицы Юлии Началовой не было денег, чтобы оплатить лечение подагры.
По словам доктора, звезда не могла платить зарплату своему пресс-секретарю.
"Скажу больше: в нашей клинике Началова тоже лечилась бесплатно. С нее никто ни копейки не взял. Уже тогда я понимал — ей не с чего платить. На похоронах Юли мы бесплатно предоставим машину скорой помощи, там будут дежурить наши врачи", — цитирует Шурова "МК".
Певица, скончавшаяся 16 марта, будет похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище.
Ранее адвокат хоккеиста Александра Фролова сделал заявление о Началовой.
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