«Одним шутом меньше»: Заявившего об уходе Шнурова погнали со сцены

Заявление Сергея Шнурова об уходе со сцены не расстроило музыканта и композитора Юрия Лозу. Он уверен, что отряд не заметит потери бойца, а конкуренты только обрадуются освободившемуся месту. Кроме того, многие вообще не верят, что лидер "Ленинграда" действительно прекратит концертную деятельность.

Свято место пусто не бывает, найдутся новые матершинники, уверен Юрий Лоза . Композитор считает, что в текстах Сергея Шнурова поэзии — ноль. Лоза утверждлает, что с ним согласны многие специалисты.

"А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Может помочиться на первый ряд, может раздеться догола… Счастья полные штаны! Ну, будет одним шутом меньше. Его уход ничего не меняет", — заявил Лоза в эфире НСН.

В свою очередь, музыкальный обозреватель Борис Барабанов , комментируя заявление Шнурова, отметил: скорее всего, группе "Ленинград" требуется пауза. Музыкантам надо отдохнуть, собраться с силами и решить, куда двигаться дальше.

"Известно, что в 2008 году подобный прецедент имел место. Тогда тоже казалось, что группа уходит на пике славы. Как оказалось, пик славы был еще впереди. Сейчас "Ленинграду" действительно нужен отдых, они последние 3-4 года достигли всего, чего только возможно артисту в нашей стране", — заявил Барабанов.

Критик назвал Сергея Шнурова " Аллой Пугачевой нового века". Он уверен, что лидер "Ленинграда" не сможет усидеть на месте в силу своей творческой натуры. Шнурова никто не отпустит — а он, в свою очередь, не отпустит своего зрителя.

"Я уверен, что его никто его не отпустит, а он не отпустит нас. Даже когда закончится прощальный тур, Сергей Шнуров будет в каком-то виде нас радовать. Расстраиваться не стоит, а надо дать людям отдохнуть. Он много чем занимается, можно вспомнить его телевизионную деятельность, это человек самого широкого круга интересов, пишет картины. Я думаю, он не сможет сидеть сложа руки, и что-то будет делать. Просто "Ленинград" — уже такая большая штука, непонятно, что делать дальше, можно лопнуть изнутри. Вероятно, нужно перевести дух и придумать, что делать дальше", — отметил он.

Ранее пресс-секретарь и гитарист группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин в эфире НСН рассказал, что причиной роспуска группы стал слишком насыщенный гастрольный график.

"Думаю, мало, кто обрадуется. Всегда конец чего-то хорошего вызывает грусть и сожаление", — прокомментировал участник музыкального коллектива.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихотворение, в котором объявил о том, что текущий тур коллектива станет последним. Музыкант не стал отвергать возможность того, что в будущем может вновь собрать группу, но в рифмах изложил причину своего решения — устал.