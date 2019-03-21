Елена Беркова рассказала о своём здоровье в больничной палате

Известная порноактриса Елена Беркова была госпитализирована 19 марта после обморока. Пиар-директор порнозвезды Максим Клименко заявил, что Беркова попала в больницу из-за обычного переутомления.

«Не хотим параллелей с Началовой», — сказал он, подчеркнув, что скоро с Берковой всё будет в порядке.

20 марта Елена Беркова вышла на связь с подписчиками. В своём Instagram-аккаунте актриса выложила ролик, в котором она рассказала о самочувствии. Звезда фильмов для взрослых сказала, что упала в обморок от переутомления. Сейчас она лежит под капельницей, и рядом с ней — самый близкий человек. Возможно, она имеет в виду возлюбленного Александра Путинцева, который отвёз её в больницу.

Беркова призналась, что врачи отпустили её домой. Она готовилась ко дню рождения, отмечать которое она запланировала 21 марта, поэтому она пообещала поклонникам встретиться с ними.

«Можете быть спокойны, со мной всё хорошо!», — написала в после Елена Беркова.

Бывшая участница «Дома-2» оказалась неравнодушна к политике. Ранее порноактриса заявила, что готова баллотироваться на пост губернатора Мурманской области. Елену Беркову волнуют проблемы в родном регионе, поэтому она уже составила предвыборную программу, которую пока что держит в тайне.