Известная порноактриса Елена Беркова была госпитализирована 19 марта после обморока. Пиар-директор порнозвезды Максим Клименко заявил, что Беркова попала в больницу из-за обычного переутомления.
«Не хотим параллелей с Началовой», — сказал он, подчеркнув, что скоро с Берковой всё будет в порядке.
20 марта Елена Беркова вышла на связь с подписчиками. В своём Instagram-аккаунте актриса выложила ролик, в котором она рассказала о самочувствии. Звезда фильмов для взрослых сказала, что упала в обморок от переутомления. Сейчас она лежит под капельницей, и рядом с ней — самый близкий человек. Возможно, она имеет в виду возлюбленного Александра Путинцева, который отвёз её в больницу.
Беркова призналась, что врачи отпустили её домой. Она готовилась ко дню рождения, отмечать которое она запланировала 21 марта, поэтому она пообещала поклонникам встретиться с ними.
«Можете быть спокойны, со мной всё хорошо!», — написала в после Елена Беркова.
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Мои хорошие! ❤🧡💛💚💙💜 Я снова с вами. Капельницу ещё не сняли, но не бестпокойтесь так за меня…. Я сильная девочка. Со мной всё будет в порядке! Врачи разрешили сегодня поехать домой. 🚘 И сегодня я уже буду дома.. Если смогу то выйду в эфир ненадолго. Всех люблю, спасибо за беспокойство! 😘 Всем отвечу, как приеду домой. А завтрая уже буду вместе с вами наслаждаться жизнью! 🥳Она у нас одна. Пожалуйста будь-те добрее друг к другу. Всегда ваша. 🍓 P. S "Дорогие" журналисты @starhit.ru я "очень рада", что вы так пристально "следите" за моей персоной! 😡 Но, можете быть спокойны, со мной ВСЁ ХОРОШО! 😛 #ntv #russia1 #5tv #rtv #rt #l78 #Life #mk #360tv #rentv #tass # #tvc #runews24 #kp
Бывшая участница «Дома-2» оказалась неравнодушна к политике. Ранее порноактриса заявила, что готова баллотироваться на пост губернатора Мурманской области. Елену Беркову волнуют проблемы в родном регионе, поэтому она уже составила предвыборную программу, которую пока что держит в тайне.