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Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
«Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя! Конечно, есть небольшой процент населения, у которых есть мозг в голове, а не плавленный сырок, но, к сожалению, этот процент ничтожно мал», — написал артиста.
По его мнению, в России никогда ничего не изменится, она погрязла в нищете и коррупции. Он также отметил, что остальные страны смотрят на россиян как на дикарей.
«Мы очень любим вспоминать Великую Отечественную Войну, но и с ней все неоднозначно. Мы вместе с Гитлером в 39 году захватили Польшу, разбомбили Финляндию и сами собирались напасть на Германию. Не успели. Мы везде орем, что освободили Европу, но это тоже вранье. Мы не освободили ее, а оккупировали. Это большая разница. Единственное наше достижение за последние 75 лет — это полет Гагарина в космос», — добавил Панин.
В конце поста актер заявил, что родился на планете Земля, поэтому она и является его родиной.
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Шоу-бизнес , Алексей Панин , КНДР
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