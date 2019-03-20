Ксения Собчак призналась, сколько зарабатывает в месяц

Доход светской львицы такой же, как и у популярного блогера.

В новом выпуске «Осторожно, Собчак » светская львица пришла в офис, а затем и домой к популярному блогеру Амирану Сарданову, который получил известность благодаря своему Yotube-каналу «Дневник хача» и передачей «Шоу без названия».

Сарданов по-настоящему разбогател на Yotube, ведь, как заметила Собчак, он носит на руке часы за 3.200.000 рублей. Его подчинённые тоже не бедствуют — когда Ксения Собчак расспрашивала у сотрудника, сколько он зарабатывает, Сарданов ответил за испугавшегося подчинённого — 140.000 рублей.

Ранее светская львица приняла участие в «Шоу без названия». Соведущим Амирана Сарданова был известный пранкер Эдвард Бил. 22-летний парень прославился тем, что разыгрывал людей, приставал к ним на улице и грубо разговаривал. Ксения Собчак решила передразнить один из его пранков и налетела на блогера с криками «Чи, да!», на что Эдвард Бил сказал: «И это бывший кандидат в президенты». Светская львица продолжила задавать бестактные вопросы и спросила, сколько он зарабатывает. Эдвард Бил смутился и спросил в ответ, сколько зарабатывает знаменитость.

«Где-то 3-4 миллиона рублей в месяц», — сказала Ксения Собчак.

Блогер посмеялся и сказал, что в свои 22 года зарабатывает столько же. На удивление светской львицы Эдвард Бил сказал, что одна реклама ставок на спорт в сториз в Instagram может доходить до 1,5 миллиона рублей, поэтому и суммы значительные.

Сам Амиран Сарданов заметил, что шоу «Осторожно, Собчак» набирает популярность, поэтому в будущем Ксения Собчак может зарабатывать около $100.000 за один выпуск.