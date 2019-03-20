«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»

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Барецкий обвинил в роспуске «Ленинграда» жену Шнурова 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
Музыкант и шоумен Стас Барецкий, который 15 лет назад выступал в составе группировки «Ленинград», заявил, что решение Сергея Шнурова распустить коллектив, напрямую связан с его супругой, сообщает РИА ФАН. Барецкий уточнил, что речь идет не о бывшей супруге Матильде, а о новой избраннице музыканта.
По заявлению шоумена, именно жена подтолкнула Шнурова к мысли распустить «Ленинград». Барецкий объяснил, что супруга, наверняка, намекнула мужу, что выступать одному выгоднее и проще, чем возить с собой команду из 15-18 человек. Именно эта мысль, по его мнению, и стала решающим фактором в вопросе закрытия группы.
Ранее шоумен Стас Барецкий на пресс-конференции НСН рассказал о подготовке к съемкам фильма «Брат-3» и заявил, что на съемку этой части картины у него занимал деньги Алексей Балабанов.
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Шоу-бизнес , Видео , Алексей Балабанов , Стас Барецкий , Сергей Шнуров , РИА ФАН
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