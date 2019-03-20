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Началову похоронят рядом с Малашенко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певицу Юлию Началову собираются похоронить 21 марта на Троекуровском кладбище рядом с основателем НТВ и политологом Игорем Малашенко, рассказали работники кладбища.
Началову похоронят на участке №17, где уже стоит крест покончившего с собой в Испании Малашенко, пишет «Московский комсомолец».
«Прощание будет у нас с 12.00 до 14.00 в ритуальном зале. Могилу для Началовой будем готовить сегодня вечером. А может, и утром завтра — как скажут. Место там правда неуютное очень, холодное какое-то, пустое. Только недавно людей там хоронить начали. Вообще, жалко Юлю, конечно. Говорят, человеком неплохим была, а тут из-за такой ерунды умерла…», — рассказал работник Троекуровского кладбища.
В ГУП «Ритуал» сообщили, что родственники Началовой запретили съемку во время прощания и похорон. Однако всем желающим проститься с певицей это можно будет сделать в ритуальном зале.
На церемонию прощания придут родственники и друзья Началовой, звезды сцены и телеэкрана, а также поклонники.
Напомним, певица умерла 16 марта в 38 лет. Врачи объяснили ее смерть случайностью.
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Шоу-бизнес , Юлия Началова , Игорь Малашенко , Московский комсомолец , НТВ , Испания
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