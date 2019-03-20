«Девочка переживает»: Алдонин отказался от дочери Началовой

Бывший супруг Юлии Началовой, скончавшейся на прошлой неделе от сердечной недостаточности, футболист Евгений Алдонин отказался брать в свою семью 12-летнюю дочь, рожденную в браке с певицей. Ребенок будет жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Мать Алдонина Елена сообщила, что девочка в данный момент «очень переживает», однако заверила, что «все будет хорошо».

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин отказался брать в свою новую семью их общую 12-летнюю дочь, которая осталась одна после смерти певицы.

Мать экс-футболиста Елена Алдонина подтвердила эту информацию в комментарии « Комсомольской правде ».

«Внучка будет жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии — родителями Юлии, — сообщила женщина. — Сейчас девочка очень переживает, конечно, но у нее все будет хорошо.

Мы все дружим. Мы все друг друга любим и уважаем. Все будет хорошо».

Также Елена призналась, что внезапная смерть первой жены ее сына стала для их семьи громом среди ясного неба.

«Конечно, мы не могли ожидать такого несчастья! Никто не ждет смерти в 38 лет. Мы с Юлией встречались, общались, и всегда было все хорошо. Ее смерть — стечение обстоятельств», — сказала Елена.

Ранее предполагалось, что дочь будет проживать с Алдониным и его новой семьей — молодой супругой Ольгой и их двухлетним сыном.

Именно экс-футболист ЦСКА стал тем человеком, который встретил девочку в аэропорту по прибытии из Лондона, где она проводила каникулы, и сообщил ей трагическое известие о смерти Началовой.

Однако после совещания в кругу самых близких людей Алдонин пришел к выводу, что дочери будет лучше переехать к бабушке и дедушке по линии матери, которые уделяли большое внимание своей внучке.

Дело в том, что Началова довольно часто уезжала на гастроли и посвящала свободное время творческим проектам, из-за чего ее родители нередко приходили на помощь и исполняли роль нянек для девочки.

И теперь подросток окончательно переедет к бабушке и дедушке — композитору Виктору Началову и его жене Таисии. При этом мать Алдонина Елена пообещала во всем помогать бывшим сватам, так как тоже испытывает привязанность к старшей внучке. Женщина на данный момент живет одна: ее супруг погиб в автокатастрофе 14 лет назад.

Выходит, что ее сын мог невольно повторить судьбу матери и потерять свою вторую половинку. Однако брак Евгения Алдонина и Началовой распался в 2011 году.

При этом близкие друзья певицы считают, что футболист был единственной идеальной парой для нее.

«Женя был, пожалуй, единственным порядочным и приличным мужчиной в жизни Юли, поскольку двое остальных мужей приносили больше страданий и несправедливостей в ее жизнь — то меркантильные разборки, то просто незаслуженные обвинения», — рассказал человек из близкого окружения Началовой «Московскому комсомольцу».

Еще один друг певицы и ее коллега по ремеслу Александр Панайотов высказал мнение о том, что за судьбу дочери Началовой не стоит беспокоиться — ее никто не оставит одну.

«Несмотря на развод Юлии и Евгения, их дочка никогда не чувствовала себя разделенным ребенком, как часто бывает в подобных случаях. И мама, и папа всегда находили общий язык, и она была любима с обеих сторон, — отметил артист. — Ее родители уважали друг друга даже после расставания.

Например, я от Юли никогда не слышал отрицательных слов в сторону Евгения, в том числе и после того, как он завел другую семью, и у него родился там новый ребенок.

Алдонин же вообще с самого начала был фанатом Началовой и всегда ее любил.

Так и появилась их семья — благодаря большой любви. Конечно, и их ребенок, родившийся в таких отношениях, был очень счастлив».

Также Панайотов подтвердил, что после развода с Началовой Алдонин продолжил принимать активное участие в воспитании дочери, причем не только помогал ей финансово, но и часто уделял личное внимание.

«В большей степени, конечно, дочь была с Юлей и с бабушкой и дедушкой со стороны мамы, но и с папой она была часто.

Юля только поощряла их — как можно больше видеться, быть вместе с папой», — отметил певец.

Также о теплых отношениях между певицей и ее бывшим супругом рассказал Валерий Газзаев , который являлся главным тренером московского ЦСКА в тот период, когда цвета красно-синих защищал Алдонин.

Специалисту посчастливилось присутствовать на свадьбе игрока и Началовой, которая состоялась в 2006 году.

«Мы посетили торжество всей командой ЦСКА. Хочу сказать, что Юлия и Евгений были самой красивой парой. Да, у них была искренняя любовь.