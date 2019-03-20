Беркова следующая? Порнозвезду госпитализировали в Москве

Порнозвезду и телеведущую Елену Беркову госпитализировали в одну из московских больниц после голодного обморока, вызванного подготовкой к празднованию ее 34-летия. Эту информацию подтвердил официальный представитель звезды, который попросил не проводить параллели между ухудшением состояния актрисы и госпитализацией певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта.

Бывшая участница телешоу «Дом 2», порноактриса и телеведущая Елена Беркова была госпитализирована в одну из московских больниц накануне празднования своего дня рождения — 11 марта звезде исполнилось 34 года, пишет StarHit

Официальный представитель Берковой Максим Клименко рассказал о том, что перед ухудшением состояния здоровья Беркова занималась приготовлениями к празднованию своего дня рождения, который планировала провести 21 марта в баре лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова , передает ФАН.

«Уже где-то неделю у нас жесткий цейтнот. Подготовка ко дню рождения идет. Послезавтра основное мероприятие», — сказал он «Пятому каналу».

Актриса сидела на диете и ежедневно лично занималась подготовкой к мероприятию, из-за чего ее график претерпел серьезные изменения. По словам Клименко, в последние дни она ложилась спать в районе четырех часов утра. Вместе с этим, он подчеркнул, что врачи «не выглядели встревоженными», говоря о состоянии ее здоровья и пообещали, что точный диагноз будет поставлен уже завтра.

Пациенты клиники заявили, что когда Беркову доставили в больницу, они не сразу узнали знаменитость, так как она была «очень бледная».

«Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг. Он обнаружил Беркову в квартире в полуобморочном состоянии. Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру. Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет», — рассказала одна из пациенток.

По ее словам, медики подключили актрису к капельнице и сделали несколько уколов. Звезда «практически не говорит», несмотря на то, что врачи «делают все возможно, чтобы откачать» ее. Очевидцы также рассказали о том, что палату, куда положили Беркову, охраняет мужчина крепкого телосложения. Предположительно, именно он вызвал врачей, когда той стало плохо.

«На вид парню уже больше 35 лет. Темноволосый, хорошо атлетически сложен. Даже подумали, что он Ленин молодой человек. Мужчина постоянно интересуется ее самочувствием», — поделились очевидцы.

Говоря о состоянии актрисы с корреспондентами телеканала РЕН ТВ , ее представитель подтвердил, что Берковой дали снотворное и рассказал о том, что у звезды случился «легкий обморок». Он предположил, что причиной произошедшего могло стать переутомление

Клименко подчеркнул, что актриса не хотела бы, чтобы общественность проводила ассоциации с недавней госпитализацией и смертью певицы Юлии Началовой.

«Я думаю, что вся страна переживала и скорбела, а мы тут раз, и зачем-то нас берут и начинаются параллели», — отметил он.

По его словам, ряд СМИ сравнивает две разные ситуации из-за того, что обе звезды внешне выглядели здоровыми, однако были внезапно госпитализированы. Обморок, который случился с Берковой он объяснил недоеданием.

«Ну вот представьте, она после шести не ест, а в 4 утра ложится», — подчеркнул Клименко.

По его словам, над подготовкой празднования дня рождения Берковой работает вся ее команда. Он также обратил внимание на то, что звезда бережно относится к своей фигуре, однако отверг предположения о том, что у нее могли диагностировать анорексию. Представитель артистки объяснил ее внешний вид «сильным стремлением к идеалу».

На фоне недавнего заявления Берковой о том, что она планирует вступить в борьбу за губернаторское кресло в Мурманской области, часть пользователей социальных сетей иронически связали ее госпитализацию с решением заняться политикой, пишет Ura.ru.

«Это после того, как в губернаторы Мурманска собралась? Отравили, наверное», — написал один из комментаторов.