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Врач Началовой: она отказалась от ампутации и «никого не подпускала к своей ноге» 

Ura.Ru 43 минуты назад
Фото: Instagram
Певица Юлия Началова отказалась ампутировать ногу из-за сепсиса, беспечно относилась к лечению и имела серьезные трудности с деньгами. Об этом журналистам рассказал ее бывший врач Василий Шуров.
В беседе с «Московским комсомольцем» он заявил, что ему ничего неизвестно об онкологическом заболевании, с которым якобы незадолго до смерти боролась певица, однако умерла она явно не от лимфомы.
«Вот сепсис — это классика. Юля больше месяца не обращалась к врачам. В больн
предложили ампутацию, Началова отказалась. Доктора почистили ногу, попытались лечить, не помогло», — объяснил Шуров.
Ни при чем тут и диабет, о котором неоднократно говорилось в СМИ. Как отметил собеседник издания, чтобы диабет привел к гангрене, он должен развиваться как минимум пять лет. В случае с Началовой, по его мнению, причиной трагедии стала «человеческая беспечность». Исполнительница ходила в мягких уггах, «никого не подпускала к своей ноге», не лечила ее, а во время съемок переобувалась в туфли на каблуках. Надеялась, что все пройдет само.
Также Василий Шуров рассказал, что у семьи Началовой были финансовые трудности — семья жила скромно, а саму певицу в клинике лечили бесплатно. Дорогие наряды и автомобиль у нее остались «из прошлой жизни». В последнее время она зарабатывала совсем немного, и зачастую соглашалась на сотрудничество в Instagram по бартеру — рекламу взамен на услугу. На похороны певицы клиника бесплатно предоставит бригаду скорой помощи.
Юлия Началова, как напоминает RT, скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, которую вызвал сильный абсцесс.
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Комментарии11
Шоу-бизнес , Юлия Началова , Московский комсомолец
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