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Рынска продает сумку и колье для оплаты ЭКО 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска выставила на продажу в Facebook несколько дорогих вещей, чтобы оплатить услуги адвоката и клиники, в которой она собирается делать экстракорпоральное оплодотворение.
Рынска выставила на продажу сумку Birkin от Hermes за 5500 долларов и копию бриллиантового колье Сarat за 390 долларов.
В публикациях светская львица объяснила, что ей «надо как-то выкручиваться», и продемонстрировала скриншот переписки с клиникой, где ей сообщают, что для начала процедуры ЭКО ей необходимо доплатить еще 104654,30 рубля.
«Вот такой счет пришел от клиники. А их минимум еще три будет. Поэтому я продаю вещи. Изгаляться тут не над чем. Это не асканье. Свои вещи сама и продаю», — написала Божена.
Сооснователь и бывший генеральный директор телекомпании НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в ночь на 25 февраля в своем доме в испанской Андалусии. Последний год Малашенко делил имущество с первой супругой Еленой Пивоваровой в суде США.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Елена Пивоварова , Игорь Малашенко , НТВ
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