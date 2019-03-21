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У госпитализированной Елены Берковой проблемы с мозгом 

Дни.ру 31 минуту назад
Елена Беркова попала в больницу. О состоянии звезды фильмов для взрослых рассказал ее официальный представитель.
Елена Беркова была срочно госпитализирована после того, как потеряла сознание прямо у себя дома. К счастью, сейчас порноактриса пришла в себя. Об этом рассказал ее пиар-директор.
"Она очень слаба. Нам сказали, единственное, что не волновать ее и рекомендовали не разрешать ей вставать с постели", — поведал официальный представитель Елены Берковой.
По его словам, медики исключили эпилепсию.
"Скорее всего, это из-за нарушений обмена веществ в головном мозге", — отметил пиарщик артистки.
Говорят, в последние несколько месяцев Елена Беркова усиленно худела для съемок в новом шоу и работала по 15 часов в сутки.
Перед тем как попасть в больницу, порноактриса опубликовала пост на очень интимную тему. Экс-участница "Дома-2" предложила подписчикам порассуждать о проблемах в сексе.
"Эякуляция без оргазма, или как такое возможно?!.. Мужчины, признавайтесь, с вами случались такие ситуации…?" — написала Елена Беркова.
При этом она подробнейшим образом развила данную тему.
К слову, в декабре 2018 года стало известно, что Елена Беркова развелась со своим пятым мужем, актером Андреем Стояновым. При этом актер винит в произошедшем именно себя.
"Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжелый человек, закоренелый холостяк. Видит бог, очень старался! Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул", — рассказал в интервью бывший муж Елены Берковой.
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Комментарии7
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Стоянов , Елена Беркова
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