У госпитализированной Елены Берковой проблемы с мозгом

Елена Беркова попала в больницу. О состоянии звезды фильмов для взрослых рассказал ее официальный представитель.

Елена Беркова была срочно госпитализирована после того, как потеряла сознание прямо у себя дома. К счастью, сейчас порноактриса пришла в себя. Об этом рассказал ее пиар-директор.

"Она очень слаба. Нам сказали, единственное, что не волновать ее и рекомендовали не разрешать ей вставать с постели", — поведал официальный представитель Елены Берковой.

По его словам, медики исключили эпилепсию.

"Скорее всего, это из-за нарушений обмена веществ в головном мозге", — отметил пиарщик артистки.

Говорят, в последние несколько месяцев Елена Беркова усиленно худела для съемок в новом шоу и работала по 15 часов в сутки.

Перед тем как попасть в больницу, порноактриса опубликовала пост на очень интимную тему. Экс-участница "Дома-2" предложила подписчикам порассуждать о проблемах в сексе.

"Эякуляция без оргазма, или как такое возможно?!.. Мужчины, признавайтесь, с вами случались такие ситуации…?" — написала Елена Беркова.

При этом она подробнейшим образом развила данную тему.

К слову, в декабре 2018 года стало известно, что Елена Беркова развелась со своим пятым мужем, актером Андреем Стояновым . При этом актер винит в произошедшем именно себя.