Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать бывшего мужа Началовой рассказала, с кем будет жить дочь певицы 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Дочь Началовой будет жить с родителями матери — композитором Виктором Началовым и его супругой Таисией.
Мать экс-супруга Юлии Началовой, футболиста Евгения Алдонина опровергла сообщения СМИ о том, что 12-летняя дочь исполнительницы после смерти матери будет жить в новой семье своего отца. Об этом сообщает сайт газеты «Комсомольская правда».
По словам Елены Алдониной, дочь Началовой будет жить с родителями матери — композитором Виктором Началовым и его супругой Таисией.
Ранее отец девочки Евгений Алдонин сообщал, что после смерти певицы собирается сам заниматься воспитанием дочери. После развода с Юлией Началовой у футболиста появилась новая семья, в которой растет сын.
«Верочка будет жить с бабушкой и с дедушкой (по матери). Сейчас она переживает, конечно», — рассказала мать Алдонина.
Напомним, что Алдонин и Началова оформили развод в 2011 году, когда дочке было четыре года.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни в больнице в Москве. Похороны артистки пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище.
ТК «Звезда»: последние новости
Тяжело заболевшая Ваенга отменила все концерты Подопечный Началовой заявил, что у нее был рак Экс-участница «Дома-2» Беркова экстренно госпитализирована
Комментарии
Шоу-бизнес , Евгений Алдонин
Читайте также
Видео
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Политика
Переполох в Якутии: Начались задержания после изнасилования россиянки
Происшествия
Новый президент Казахстана вступил в должность
В мире
Баржа протаранила причал
Происшествия
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
В мире Украина
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Шоу-бизнес
Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии
Политика
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
Дочь Назарбаева получила пост после отставки отца
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение