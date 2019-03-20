Мать бывшего мужа Началовой рассказала, с кем будет жить дочь певицы

Дочь Началовой будет жить с родителями матери — композитором Виктором Началовым и его супругой Таисией.

Мать экс-супруга Юлии Началовой, футболиста Евгения Алдонина опровергла сообщения СМИ о том, что 12-летняя дочь исполнительницы после смерти матери будет жить в новой семье своего отца. Об этом сообщает сайт газеты «Комсомольская правда».

По словам Елены Алдониной, дочь Началовой будет жить с родителями матери — композитором Виктором Началовым и его супругой Таисией.

Ранее отец девочки Евгений Алдонин сообщал, что после смерти певицы собирается сам заниматься воспитанием дочери. После развода с Юлией Началовой у футболиста появилась новая семья, в которой растет сын.

«Верочка будет жить с бабушкой и с дедушкой (по матери). Сейчас она переживает, конечно», — рассказала мать Алдонина.

Напомним, что Алдонин и Началова оформили развод в 2011 году, когда дочке было четыре года.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни в больнице в Москве. Похороны артистки пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище.