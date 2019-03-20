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Друзья умершей Началовой поделились мнением об Алдонине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Близкие друзья скончавшейся певицы Юлии Началовой поделились мнением о ее бывшем муже и эж экс-полузащитнике московского ЦСКА Евгении Алдонине, передает "Московский комсомолец".
Знакомые артистки положительно высказываются о спортсмене.
"Женя был, пожалуй, единственным порядочным и приличным мужчиной в жизни Юли, поскольку двое остальных мужей приносили больше страданий и несправедливостей в ее жизнь — то меркантильные разборки, то просто незаслуженные обвинения", — рассказали друзья Началовой.
Певица умерла 16 марта в возрасте 38 лет.
Ранее Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой.
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