Близкие друзья скончавшейся певицы Юлии Началовой поделились мнением о ее бывшем муже и эж экс-полузащитнике московского ЦСКА Евгении Алдонине, передает "Московский комсомолец".
Знакомые артистки положительно высказываются о спортсмене.
"Женя был, пожалуй, единственным порядочным и приличным мужчиной в жизни Юли, поскольку двое остальных мужей приносили больше страданий и несправедливостей в ее жизнь — то меркантильные разборки, то просто незаслуженные обвинения", — рассказали друзья Началовой.
Певица умерла 16 марта в возрасте 38 лет.
Ранее Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой.