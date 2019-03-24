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Лоза осадил Шнурова после нападок на Минкульт 

Газета.Ru + ещё 67 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский певец Юрий Лоза резко раскритиковал лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за предложение разогнать Министерство культуры, передает URA.RU.
Лоза усомнился во вкладе Шнурова в российскую культуру, а также посоветовал ему не орать матом со сцены.
"Что он дал России? Ну, мат дал, хайп какой-то. … Он что, знает Пушкина настолько хорошо и знает о влиянии Пушкина на российскую культуру? Знал бы Пушкина, не орал бы матом со сцены", — заявил он.
Ранее министр культуры Владимир Мединский прокомментировал высказывание лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова о том, что ведомство надо распустить.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Владимир Мединский , Сергей Шнуров , Минкультуры , РИА Ura.ru
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