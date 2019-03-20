Садальский предложил депутатам отменить время

Актер Станислав Садальский предложил депутатам Госдумы не возвращать перевод времени, а отменить время вовсе. Об этом он написал в своем инстаграме.

Накануне депутат-единоросс Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект о возврате сезонного перевода времени в России, отмененного в 2011 году по решению тогдашнего президента Дмитрия Медведева

Необходимость принятия законопроекта парламентарий мотивировал «неблагоприятностью» сложившейся ныне системы исчисления времени — «чрезмерно» ранними восходами и закатами.

«Туда, сюда, обратно, тебе и мне приятно…» — прокомментировал идею Барышева Садальский.

Заслуженный артист РСФСР напомнил о заботе Медведева о «несчастных» коровах, страдавших из-за того, что доярки приходят к ним в другое время, которой тот мотивировал отказ от перевода времени в 2011-м.

По этой причине Садальский предложил депутатам не возвращать перевод времени, а отменить время «совсем», чтобы россияне могли ходить на работу, когда им того захочется.