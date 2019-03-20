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Садальский предложил депутатам отменить время 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/stassadal
Актер Станислав Садальский предложил депутатам Госдумы не возвращать перевод времени, а отменить время вовсе. Об этом он написал в своем инстаграме.
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. ✔️Началось в колхозе утро. В Госдуму сегодня внесен законопроект о возвращении сезонного перевода времени Димон будучи президентом подписал указ -отказ от перехода летнего времени Одной из причин отказа от перевода стрелок, названной Медведевым, стал стресс животных проживающих на территории РФ Вот его подлинные слова сказанные в 2010— "Ну, я уж не говорю о несчастных коровах и других животных, которые не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время. " —— 🗣Туда-сюда-обратно — тебе и мне приятно …А я предлагаю депутатам— время совсем отменить и пущай каждый ходит на работу когда захочет #садальский #единаяроссия #партияжуликовиворов #депутаты #гд #корова #переводвремени #димон #дурак

Публикация от  Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Накануне депутат-единоросс Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект о возврате сезонного перевода времени в России, отмененного в 2011 году по решению тогдашнего президента Дмитрия Медведева.
Необходимость принятия законопроекта парламентарий мотивировал «неблагоприятностью» сложившейся ныне системы исчисления времени — «чрезмерно» ранними восходами и закатами.
«Туда, сюда, обратно, тебе и мне приятно…» — прокомментировал идею Барышева Садальский.
Заслуженный артист РСФСР напомнил о заботе Медведева о «несчастных» коровах, страдавших из-за того, что доярки приходят к ним в другое время, которой тот мотивировал отказ от перевода времени в 2011-м.
По этой причине Садальский предложил депутатам не возвращать перевод времени, а отменить время «совсем», чтобы россияне могли ходить на работу, когда им того захочется.
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Медведев , Станислав Садальский , Андрей Барышев , Госдума
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