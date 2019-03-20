Тяжело заболевшая Ваенга отменяет концерты

У себя в инстаграме она рассказала, что отказаться от выступлений пришлось из-за болезни.

"О датах переноса сообщу на неделе… Заболела сильно. Петь "нечем". Вернусь и все спою. Обещаю", — написала артистка.

42-летняя певица нередко делится с поклонниками новостями о проблемах со здоровьем. В конце 2018 года она публиковала в социальных сетях видео из больничной палаты, на котором было видно, что у артистки перебинтована рука. Ваенга дала понять, что находится в реанимации, и порекомендовала подписчикам жалеть только об уходящем времени.