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Тяжело заболевшая Ваенга отменяет концерты 

Газета.Ru + ещё 13 3 часа назад
Певица Елена Ваенга была вынуждена отменить запланированные концерты в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
У себя в инстаграме она рассказала, что отказаться от выступлений пришлось из-за болезни.
"О датах переноса сообщу на неделе… Заболела сильно. Петь "нечем". Вернусь и все спою. Обещаю", — написала артистка.
42-летняя певица нередко делится с поклонниками новостями о проблемах со здоровьем. В конце 2018 года она публиковала в социальных сетях видео из больничной палаты, на котором было видно, что у артистки перебинтована рука. Ваенга дала понять, что находится в реанимации, и порекомендовала подписчикам жалеть только об уходящем времени.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Ваенга , Волгоград , Самара , Саратов , Сызрань
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