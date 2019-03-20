Фролова призвали «забыть» долги Началовой

Хоккеисту Александру Фролову следует «поступить по-мужски» и от отказаться от претензий на квартиру, из-за которой он судился с бывшей возлюбленной — певицей Юлией Началовой. Об этом, как сообщает Федеральное агентство новостей, заявила пиар-директор Началовой Анна Исаева.

Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни 16 марта. Вчера ее отец объяснил, что причиной смерти певицы стала остановка сердца, «не выдержавшего» абсцесс и заражение крови.

Ранее СМИ писали, что Началова и Александр Фролов, которые встречались в 2011-2016 годах, судились из-за 20 миллионов рублей, которые, как утверждает хоккеист, он заплатил бывшей возлюбленной за половину ее квартиры в Москве. Началова опровергала факт получения денег.

Пиарщица Началовой Анна Исаева подтвердила, что певица судилась с Фроловым из-за его претензий на квартиру.

Исаева призвала спортсмена «в сложившейся обстановке» поступить «по-мужски» и отказаться от претензий. По словам пиарщицы, она удивится, если «Саша» не примет «для себя» такое решение.