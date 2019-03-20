Последняя любовь Юлии Началовой оказался любителем вечеринок

Она отмечала, что ее новый бойфренд из сферы правозащиты. Исполнительница замечала, что всегда приятно поговорить с умным человеком. В то же время Началова говорила, что со свадьбой они торопиться не намерены. Сначала надо проверить чувства. Недавно в студии программы на телевидении Вячеслав Кудря появился в эфире. Он был немногословен и лишь сказал, что до сих пор не может поверить в смерть исполнительницы.

О Вячеславе Кудре известно немного. Он кандидат юридических наук, защищался в Москве в 2015 году. В 2012 был принят на работу пресс-секретарем судебного департамента при Верховном суде РФ, а через год переехал в Нижний Новгород, где получил должность в облсуде.

Кудря сейчас живет в элитной новостройке в центре Нижнего Новгорода. Цена на такое жилье начинается от семи миллионов рублей. У него в соседях известные банкиры, чиновники и бизнесмены. О судье они говорить не любят. Все-таки представитель Фемиды.