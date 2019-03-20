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Волочкова потеряла ребенка от Керимова 

Рамблер + ещё 5 48 минут назад
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» сообщила о перенесенном выкидыше. Выпуск с участием балерины пока не опубликован, о своей беседе с Ксенией Собчак Волочкова рассказала «Комсомольской правде».
По словам Волочковой, Собчак расспрашивала ее о причинах расставания с Сулейманом Керимовым. Балерина призналась, что «последней каплей» стал ребенок.
«Когда я забеременела, он мне сказал: «Настя, давай ты будешь моей женой, но если ты родишь ребенка и мне что-то не понравится, я заберу его», — процитировала бизнесмена Волочкова.
Его слова вызвали у балерины стресс, позже она потеряла сознание в балетном зале и потеряла ребенка.
Волочкова подчеркнула, что сама прекратила отношения с Керимовым. Она отметила, что он очень ее ревновал, хотя она не давала поводов. Кроме того, у бизнесмена уже была одна жена, а Волочкова хотела быть для него единственной.
Волочкова встречалась с Керимовым два с половиной года. Пара распалась в 2003 году. В 2005 году она родила дочь от бизнесмена Игоря Вдовина. В 2018-м Волочкова рассказала, что у нее есть любимый мужчина. Актер Никита Джигурда заявлял, что она встречается с уроженцем Чечни «с очень тяжелой судьбой».
Волочкова рассказала «КП», что у ее мужчины восточная внешность, но он прожил всю жизнь в Европе.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Сулейман Керимов , Игорь Вдовин , Ксения Собчак , Анастасия Волочкова , Комсомольская правда
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