Наталья Подольская очень тяжело пережила смерть Юлии Началовой. Она выразила огромное сожаление в связи с тем, что не сможет присутствовать на ее похоронах, поскольку она улетает на гастроли.
Однако певица решила поддержать семью Началовой и поделилась на своей странице в Instagram видеороликом, в котором Николай Басков призвал коллег помочь родителям скончавшейся артистки.
Каково же было удивление Подольской, когда под этим видео начались ожесточенные споры между пользователями, а также на саму певицу и на Баскова обрушилась критика.
После этого Наталье пришлось впервые в жизни закрыть комментарии под своим постом в Instagram. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.
«Вчера я впервые в жизни закрыла комментарии. Никогда не смогу привыкнуть к злости и неадекватности! Я всегда буду за ДОБРОТУ И ЛЮБОВЬ! Всегда и до конца!», — написала Подольская.
Комментарии под этим постом она уже открыла. Впрочем, подписчики снова начали вести ожесточенные споры вокруг видеоролика Баскова.
Напомним, в начале февраля после многочисленных нападок хейтеров комментарии в Instagram решила отключить балерина Анастасия Волочкова. Затем Сергей Лазарев также ограничил возможность комментировать под некоторыми постами в соцсети.