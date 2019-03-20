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«Никогда не смогу привыкнуть к злости и неадекватности»: Подольская впервые закрыла комментарии в Instagram 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Наталья Подольская очень тяжело пережила смерть Юлии Началовой. Она выразила огромное сожаление в связи с тем, что не сможет присутствовать на ее похоронах, поскольку она улетает на гастроли.
Однако певица решила поддержать семью Началовой и поделилась на своей странице в Instagram видеороликом, в котором Николай Басков призвал коллег помочь родителям скончавшейся артистки.
Каково же было удивление Подольской, когда под этим видео начались ожесточенные споры между пользователями, а также на саму певицу и на Баскова обрушилась критика.
После этого Наталье пришлось впервые в жизни закрыть комментарии под своим постом в Instagram. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.
«Вчера я впервые в жизни закрыла комментарии. Никогда не смогу привыкнуть к злости и неадекватности! Я всегда буду за ДОБРОТУ И ЛЮБОВЬ! Всегда и до конца!», — написала Подольская.
Комментарии под этим постом она уже открыла. Впрочем, подписчики снова начали вести ожесточенные споры вокруг видеоролика Баскова.
Напомним, в начале февраля после многочисленных нападок хейтеров комментарии в Instagram решила отключить балерина Анастасия Волочкова. Затем Сергей Лазарев также ограничил возможность комментировать под некоторыми постами в соцсети.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Наталья Подольская , Николай Басков , Анастасия Волочкова
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