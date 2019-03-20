«Никогда не смогу привыкнуть к злости и неадекватности»: Подольская впервые закрыла комментарии в Instagram

Наталья Подольская очень тяжело пережила смерть Юлии Началовой. Она выразила огромное сожаление в связи с тем, что не сможет присутствовать на ее похоронах, поскольку она улетает на гастроли.

Каково же было удивление Подольской, когда под этим видео начались ожесточенные споры между пользователями, а также на саму певицу и на Баскова обрушилась критика.

После этого Наталье пришлось впервые в жизни закрыть комментарии под своим постом в Instagram. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

«Вчера я впервые в жизни закрыла комментарии. Никогда не смогу привыкнуть к злости и неадекватности! Я всегда буду за ДОБРОТУ И ЛЮБОВЬ! Всегда и до конца!», — написала Подольская.

Комментарии под этим постом она уже открыла. Впрочем, подписчики снова начали вести ожесточенные споры вокруг видеоролика Баскова.