Собчак сделала заявление о педофильском скандале с Майклом Джексоном

По ее словам, после просмотра картины она сама почувствовала себя жертвой сексуального насилия.

"Слушать рассказы о том, как соблазняли 7-летних детей, сопровождаемые их фото — невыносимо", — отметила Собчак.

Она добавила, что главные "монстры" в этой истории — это родители мужчин, которые пострадали от музыканта в детстве, поскольку они закрыли глаза на происходящее.

Ранее сообщалось, что семья дочери Майкла Джексона хочет упечь ее в клинику.