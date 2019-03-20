Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандальный фильм "Покидая Неверленд", в котором певца Майкла Джексона обвиняют педофилии. Своим мнением она поделилась в инстаграме.
По ее словам, после просмотра картины она сама почувствовала себя жертвой сексуального насилия.
"Слушать рассказы о том, как соблазняли 7-летних детей, сопровождаемые их фото — невыносимо", — отметила Собчак.
Она добавила, что главные "монстры" в этой истории — это родители мужчин, которые пострадали от музыканта в детстве, поскольку они закрыли глаза на происходящее.
Ранее сообщалось, что семья дочери Майкла Джексона хочет упечь ее в клинику.