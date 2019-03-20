Названа причина госпитализации Берковой

Причина госпитализации порноактрисы Елены Берковой — обморок в результате переутомления, рассказал Пятому каналу ее пиар-директор Максим Клеменко.

Вчера вечером «СтарХит» сообщил о госпитализации бывшей звезды реалити-шоу «Дом 2» в одну из больниц Москвы

Пациентка той же клиники рассказала изданию, что друг обнаружил Беркову в «полуобморочном» состоянии в квартире порноактрисы. Она была доставлена в больницу «очень» бледной, была подключена к капельнице, ей сделали несколько уколов.

«Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену», — заявила пациентка.

Также она предположила, что причиной недомогания Берковой могли стать «всевозможные голодания», которых не выдержал ее организм.

Пиарщик Берковой Максим Клеменко подтвердил Пятому каналу ее госпитализацию с сильной слабостью.

«У нас был сегодня обморок легкий», — объяснил он.

По его словам, «ничего страшного не произошло», а причиной нездоровья Берковой, вероятно, является переутомление из-за подготовки к празднованию ее дня рождения.

Клеменко добавил, что пока не может говорить о состоянии порнозвезды — она сдала анализы, результаты которых станут известны сегодня.