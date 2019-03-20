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Названа причина госпитализации Берковой 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Причина госпитализации порноактрисы Елены Берковой — обморок в результате переутомления, рассказал Пятому каналу ее пиар-директор Максим Клеменко.
Вчера вечером «СтарХит» сообщил о госпитализации бывшей звезды реалити-шоу «Дом 2» в одну из больниц Москвы.
Пациентка той же клиники рассказала изданию, что друг обнаружил Беркову в «полуобморочном» состоянии в квартире порноактрисы. Она была доставлена в больницу «очень» бледной, была подключена к капельнице, ей сделали несколько уколов.
«Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену», — заявила пациентка.
Также она предположила, что причиной недомогания Берковой могли стать «всевозможные голодания», которых не выдержал ее организм.
Пиарщик Берковой Максим Клеменко подтвердил Пятому каналу ее госпитализацию с сильной слабостью.
«У нас был сегодня обморок легкий», — объяснил он.
По его словам, «ничего страшного не произошло», а причиной нездоровья Берковой, вероятно, является переутомление из-за подготовки к празднованию ее дня рождения.
Клеменко добавил, что пока не может говорить о состоянии порнозвезды — она сдала анализы, результаты которых станут известны сегодня.
Комментарии163
Шоу-бизнес , Видео , Елена Беркова , StarHit , Москва
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