Брижит Бардо назвала население Реюньона «дегенератами»

Актриса и защитница животных Брижит Бардо выступила с оскорбительными нападками в адрес населения Реюньона, обвиняя его в жестоком обращении с животными. Об этом свидетельствует распространенный во вторник текст письма, направленного ею властям острова 18 марта.

Бардо заявляет, что возмущена тем, как жители острова обращаются с кошками и собаками. Она также выражает свое негодование тем, что "праздники индусов-тамилов сопровождаются отрубанием голов у коз и козлов в знак приношения их богам". При этом "останки животных бросаются в море, что только привлекает акул" к побережью Реюньона, расположенного в Индийском океане.

В своем послании Бардо называет Реюньон "дьявольским островом", а его население "дегенератами" и людьми, у которых "сохранились их гены дикости". Она считает, что на острове "все еще живы привычки каннибализма, оставшиеся в наследие от далеких столетий". Местные нравы она считает "продолжением варварских традиций прошлого".

Брижит Бардо ранее неоднократно в крайне резкой форме выступала против тех, кого она считает нарушающими нормы гуманного обращения с животными. Французский суд уже пять раз выносил обвинительные приговоры в отношении Бардо, расценивая ее высказывания как призывы к расовой ненависти. В частности, в вину ей ставились высказывания, направленные против мусульман.