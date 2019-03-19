Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брижит Бардо назвала население Реюньона «дегенератами» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Актриса и защитница животных Брижит Бардо выступила с оскорбительными нападками в адрес населения Реюньона, обвиняя его в жестоком обращении с животными. Об этом свидетельствует распространенный во вторник текст письма, направленного ею властям острова 18 марта.
Бардо заявляет, что возмущена тем, как жители острова обращаются с кошками и собаками. Она также выражает свое негодование тем, что "праздники индусов-тамилов сопровождаются отрубанием голов у коз и козлов в знак приношения их богам". При этом "останки животных бросаются в море, что только привлекает акул" к побережью Реюньона, расположенного в Индийском океане.
В своем послании Бардо называет Реюньон "дьявольским островом", а его население "дегенератами" и людьми, у которых "сохранились их гены дикости". Она считает, что на острове "все еще живы привычки каннибализма, оставшиеся в наследие от далеких столетий". Местные нравы она считает "продолжением варварских традиций прошлого".
Брижит Бардо ранее неоднократно в крайне резкой форме выступала против тех, кого она считает нарушающими нормы гуманного обращения с животными. Французский суд уже пять раз выносил обвинительные приговоры в отношении Бардо, расценивая ее высказывания как призывы к расовой ненависти. В частности, в вину ей ставились высказывания, направленные против мусульман.
ТАСС: последние новости
Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с захоронением певицы DM: принц Гарри возьмет отпуск по уходу за ребенком Наталия Орейро проведет российское турне с местными музыкантами
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Видео
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
У Началовой был рак
Шоу-бизнес
Рассекречены детали разговора Путина и Назарбаева
Политика
МИД угомонил возмутившийся после ноты протеста Киев
Политика
Занавес. Назарбаев уходит
В мире СНГ
Зеленскому предрекли третий Майдан
Украина В мире
Путин заговорил на украинском
Политика
Путин позвонил Назарбаеву
Политика
В Германии потребовали «срочно» снять санкции с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение