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У Началовой был рак, заявил ее подопечный с шоу «Один в один» 

Газета.Ru 17 минут назад
Телеведущий Егор Иващенко, с которым Юлия Началова работала на телепроекте «Один в один», рассказал, что у певицы было еще одно страшное заболевание, сообщает сайт kp.ru.
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По словам телеведущего, молодые люди подружились на проекте, и Началова рассказала ему, что смогла победить онкологическое заболевание. Он пояснил, что у девушки обнаружили лимфому.
Заболевание было обнаружено на начальной стадии, и певица смогла побороть болезнь.
Иващенко рассказал, что девушка как будто предчувствовала близкий конец, однако всегда рассказывала о жизненных трудностях с улыбкой и детской непосредственностью.
«Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации», — отметил он.
Телеведущий допустил, что иммунитет Началовой мог быть ослаблен химиотерапией.
Ранее Евгений Алдонин рассказал о судьбе дочери после смерти ее матери и экс-жены футболиста Юлии Началовой.
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