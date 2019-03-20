Представитель Фролова опроверг подачу иска о правах на квартиру Началовой

Хоккеист Александр Фролов , с которым Началова состояла в отношениях с 2011 по 2016 год, пока никак не отреагировал на смерть бывшей возлюбленной. Также неизвестно будет ли спортсмен присутствовать на похоронах Юлии, которые пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище.

Ведь перед тем, как Юлия попала в больницу, Фролов подал на певицу в суд, желая отсудить у нее половину квартиры, которая досталась ей от экс-супруга Евгения Алдонина

Хоккеист долгое время жил в четырехкомнатной квартире, а потом, как признается Александр, под расписку отдал артистке 20 млн рублей, чтобы выкупить часть недвижимости. Но позже Началова заявила, что ни о каких деньгах от бывшего возлюбленного и не слышала.

Немного ясности в ситуацию с жилплощадью внес юрист Максим Суров , знакомый с данным судебным разбирательством.

«Сейчас будет приостановка дела, до вступления в наследство. У нас первые наследники — это супруг, дети и родители. Так как супруга нет — то идет дочка с родителями. Если дочка вступает в наследство, то и долги на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой», — цитирует юриста Федеральное агенство новостей (ФАН).

А вот представитель хоккеиста Александра Фролова и вовсе опроверг информацию о подаче спортсменом иска в суд о правах на квартиру скончавшейся певицы.

«На данный момент ничего комментировать не хотели бы — это неэтично. Сейчас СМИ обсуждают, что Александр кому-то иски предъявлял.

Он никому ни одного иска не предъявлял, связанного с оспариванием прав на квартиру. К нему предъявили иск о взыскании денег, которые он заплатил. Он подал иск об оспаривании договора между Началовой и кампанией. Никаких прав на квартиру он не оспаривает, он только лишь защищается»,

Ранее комментарий по поводу смерти певицы дал другой бывший муж Началовой, экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин, с которым Началова поженилась 1 июня 2006 года. Он рассказал, что новость о внезапной кончине Юлии застала его врасплох. Ведь он был уверен в том, что у врачей все находится под контролем.

«Когда она попала в госпиталь, я был в командировке. Уезжал в Северодвинск. Родители мне говорили, что там все под контролем, что они следят за ситуацией. Никто даже особо не волновался. Я им тогда сказал, чтобы меня держали в курсе происходящего каждый день. По голосу родителей было понятно, что ситуация осложнилась.

Врачи ввели ее в состояние искусственной комы…» — заявил Алдонин в эфире Первого канала на телепередаче «Пусть говорят».

Бывший футболист узнал о случившемся от матери певицы, Таисии Началовой. Самым тяжелым для Алдонина стал разговор с дочкой о том, что мамы не стало.

«О трагедии мне сообщила мама. Она позвонила и сказала, что Юли не стало. Трагедия, когда родители хоронят своих детей — это страшно. Ты задаешься вопросом почему? Как и зачем? Родители физически не могут сейчас заниматься организацией всего… Все родственники вместе, потому что все переживают. Мама потеряла самого родного человека.

Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет. Мы сели в машину, и я рассказал об этом. Вера, конечно, была в шоке. Она не могла поверить и сейчас все еще находится в шоковом состоянии», — сказал Евгений.

Помогла тому, что именно отец сообщил страшную новость девочке, пиар-менеджер певицы Анна Исаева, которая не сразу сообщила СМИ о смерти певицы.

«Я выждала столько, сколько смогла, чтобы Верочка успела сесть в самолет. Сейчас эра современных технологий, у всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников, а мы этого не хотели», — сказала представительница покойной артистки.

Юлия Началова скончалась в субботу, 16 марта. Остановка сердца случилась из-за заражения крови.

За несколько часов до смерти женщине провели операцию на ноге, что спровоцировало обильное кровотечение, и врачи не сразу смогли его остановить.