Шнуров ответил на обвинения в предательстве

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил в Instagram на обвинения в предательстве со стороны российского драматурга Евгения Гришковца.

Исполнитель с иронией отметил, что теперь невозможно "скрыться от мнений всяких и сентенций".

"Смеюсь. Уже не смыть пятна с лица, -

"Предатель представлений Гришковца",

О жизни, творчестве, любви, в конце концов.

Я в вашем личном топе подлецов

На первом месте, но не боле.

Окей. Не ваш Сергей. С любовью", — написал он.