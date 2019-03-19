Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров ответил на обвинения в предательстве 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил в Instagram на обвинения в предательстве со стороны российского драматурга Евгения Гришковца.
Исполнитель с иронией отметил, что теперь невозможно "скрыться от мнений всяких и сентенций".
"Смеюсь. Уже не смыть пятна с лица, -
"Предатель представлений Гришковца",
О жизни, творчестве, любви, в конце концов.
Я в вашем личном топе подлецов
На первом месте, но не боле.
Окей. Не ваш Сергей. С любовью", — написал он.
Ранее писатель Евгений Гришковец заявил, что "феномен Шнура в том, что он — предатель". По его словам, сначала Шнуров позиционировал себя в качестве "безбашенного, неуправляемого рок-н-рольного благородного разбойника", но затем стал "циничным бизнесменом", который презирает свою публику.
Последние новости
"Охоту на нас не закрывают". Репортаж с самой смертоносной русской подлодки Друг познается в беде: МВФ заблокировал финансовую помощь Украине Ученые рассказали, как победить хроническую усталость
Шоу-бизнес , Евгений Гришковец , Сергей Шнуров
Читайте также
Видео
Украинцы раскритиковали Пригожина из-за слов о Крыме
Шоу-бизнес Украина
России «не простят и не забудут» Крым
В мире Политика
Назарбаев озвучил имя преемника
СНГ В мире
Россия готовится к развертыванию ракет США
Армия
Занавес. Назарбаев уходит
В мире СНГ
Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки
Происшествия
Полёт на Луну начали имитировать в Москве
Наука
Отец Началовой предостерег россиян
Шоу-бизнес
Ушёл из жизни классик отечественного кино
Общество
Пока вы спали: Путин назвал срок снятия санкций
Другое Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение