Шнуров ответил на обвинения в предательстве 

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил в Instagram на обвинения в предательстве со стороны российского драматурга Евгения Гришковца.
Исполнитель с иронией отметил, что теперь невозможно "скрыться от мнений всяких и сентенций".
"Смеюсь. Уже не смыть пятна с лица, -
"Предатель представлений Гришковца",
О жизни, творчестве, любви, в конце концов.
Я в вашем личном топе подлецов
На первом месте, но не боле.
Окей. Не ваш Сергей. С любовью", — написал он.
Ранее писатель Евгений Гришковец заявил, что "феномен Шнура в том, что он — предатель". По его словам, сначала Шнуров позиционировал себя в качестве "безбашенного, неуправляемого рок-н-рольного благородного разбойника", но затем стал "циничным бизнесменом", который презирает свою публику.