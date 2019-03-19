Анна Седокова призвала спасать собак из приютов

В Instagram певица опубликовала фото с бездомным псом, который сейчас живет в приюте «Супер Собака». Звезда сама имеет любимого питомца, поэтому призвала подписчиков забирать собак из приюта, ведь они оказываются в тесной клетки и без любви. Анна Седокова подчеркнула, что это большая ответственность, поэтому, если по каким-то причинам приютить собаку не получится, можно приезжать к ней в приют, играть с ней, гулять и кормить её.

«Это Ричи, и у него нет дома. Вернее, есть — холодная клетка метр на метр и 590 соседей. Когда-то у него был дом, но что-то пошло не так и он оказался в приюте», — подписала фото Анна Седокова.

В завершении поста певица призналась, что отредактировала на снимке небо, чтобы сделать его более красочным. Всё потому, что она хочет сделать мир немножечко лучше даже на фотографиях. Подписчики звезды остались в восторге от инициативы Седоковой: