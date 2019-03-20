Настасья Сумбурская высказалась о классовом неравенстве

Российская актриса Настасья Сумбурская выложила пост на свой странице в соцсети. Она написала, что побывала в одном столичном караоке-клубе.

Там ее возмутило особое отношение персонала к богатым гостям, которым они, как могли, старались услужить. Актриса почувствовала себя неловко, так как к ее компании такого отношения не было.

— Да, мы актрисы, сами зарабатываем на караоке, папа карточку не дал. Но это не повод, придя в заведение, заставлять других себя чувствовать так, будто мы там посуду моем. Надеюсь хозяин заведения примет к сведению информацию, — написала Настасья Сумбурская.

Подписчики актрисы отметили, что ей не стоит жаловаться, так как она сама не бедствует.

— Я думаю, вы не бедная, так что нечего жаловаться, реально бедные поют дома в душе, — написала фолловер.