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Настасья Сумбурская высказалась о классовом неравенстве 

Вечерняя Москва + ещё 1 28 минут назад
Фото: ТАСС
Российская актриса Настасья Сумбурская выложила пост на свой странице в соцсети. Она написала, что побывала в одном столичном караоке-клубе.
Там ее возмутило особое отношение персонала к богатым гостям, которым они, как могли, старались услужить. Актриса почувствовала себя неловко, так как к ее компании такого отношения не было.
— Да, мы актрисы, сами зарабатываем на караоке, папа карточку не дал. Но это не повод, придя в заведение, заставлять других себя чувствовать так, будто мы там посуду моем. Надеюсь хозяин заведения примет к сведению информацию, — написала Настасья Сумбурская.
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Сегодня ночью, после спектакля, решили заглянуть в московский караоке клуб, надеясь на то, что в понедельник мало гостей в таких заведениях. Сначала так и было, пели песни, вкушали яства… А потом пришёл сын богатого отца со своей свитой и мы во всей красе ощутили прелести классового неравенства. Официанты засуетились, зажгли фейерверки, человек раздающий микрофоны и громко в микрофон поприветствовал этого парня и на протяжении минут 40 регулярно в микрофон лизал ему жопу и даже включал песню «деньги сыпятся с небес». Девушки за соседним столом начали танцевать, как в последний раз… зачем же так делить гостей на богатых и бедных? Да, мы актрисы, сами зарабатываем на караоке, папа карточку не дал. Но это не повод придя в заведение заставлять других себя чувствовать так, будто мы там посуду моем. Надеюсь хозяин заведения примет к сведению информацию.

Публикация от  НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Подписчики актрисы отметили, что ей не стоит жаловаться, так как она сама не бедствует.
— Я думаю, вы не бедная, так что нечего жаловаться, реально бедные поют дома в душе, — написала фолловер.
— Настя, посуду моют тоже достойные люди, хоть они и зарабатывают меньше вас, — отметила поклонница Настасьи Самбурской в Instagram.
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Шоу-бизнес , Настасья Самбурская
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