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Наталья Орейро пожелала открыть свой бутик в России 

Москва24 + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро заявила, что хотела бы открыть свой бутик в России, сообщает Агентство "Москва".
Она призналась, что в детстве училась на курсах кройки и шитья. "Мне всегда нравилось шить и я сама придумываю костюмы для шоу", — рассказала певица.
Орейро совместно с сестрой запустила линию дизайнерской одежды под названием Las Oreiro.
Также певица заявила, что чувствует себя почти русской, и работать в новом туре с российской командой музыкантов и танцоров ей комфортно.
Тур Орейро, получивший название "Unforgettable", стартовал 16 марта в столице Молдавии Кишиневе. В России концерты пройдут в 13 городах. Концерт в Москве состоится в Крокус Сити Холле 28 марта, завершится тур 16 апреля в Воронеже.
Наталья Орейро не раз признавалась в любви России. В ноябре прошлого года певица выпустила новый клип, снятый в Балашихе. Видео на композицию To Russia with Love сняли в стилистике 80-х годов. Местом действия выбрали территорию культурно-досугового центра "Заря", где появился вымышленный городок "Орейрово".
По сюжету, Наталья Орейро приезжает домой к российской семье и устраивает праздник. Не обошлось без элементов, которые ассоциируются у иностранцев с Россией — аккордеона, ковра на стене, кокошников. Несколько строк песни Натальи Орейро спела на русском языке.
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Шоу-бизнес , АГН "Москва"
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