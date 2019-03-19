Наталья Орейро пожелала открыть свой бутик в России

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро заявила, что хотела бы открыть свой бутик в России , сообщает Агентство "Москва"

Она призналась, что в детстве училась на курсах кройки и шитья. "Мне всегда нравилось шить и я сама придумываю костюмы для шоу", — рассказала певица.

Орейро совместно с сестрой запустила линию дизайнерской одежды под названием Las Oreiro.

Также певица заявила, что чувствует себя почти русской, и работать в новом туре с российской командой музыкантов и танцоров ей комфортно.

Тур Орейро, получивший название "Unforgettable", стартовал 16 марта в столице Молдавии Кишиневе. В России концерты пройдут в 13 городах. Концерт в Москве состоится в Крокус Сити Холле 28 марта, завершится тур 16 апреля в Воронеже.

Наталья Орейро не раз признавалась в любви России. В ноябре прошлого года певица выпустила новый клип, снятый в Балашихе. Видео на композицию To Russia with Love сняли в стилистике 80-х годов. Местом действия выбрали территорию культурно-досугового центра "Заря", где появился вымышленный городок "Орейрово".

По сюжету, Наталья Орейро приезжает домой к российской семье и устраивает праздник. Не обошлось без элементов, которые ассоциируются у иностранцев с Россией — аккордеона, ковра на стене, кокошников. Несколько строк песни Натальи Орейро спела на русском языке.